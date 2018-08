Kiel

Das Möbelhaus Ikea wollte für die Erweiterung seiner Kieler Filiale bis zum Jahr 2020 mehr als 60 Millionen Euro in die Hand nehmen. Man sei mit dem Wachstum an der Kapazitätsgrenze angelangt, hatte das Möbelhaus den Ausbau um 5300 Quadratmeter begründet, der die Verkaufsfläche hauptsächlich für Möbel auf 22000 Quadratmeter vergrößert. Jetzt werden nur die drei neuen Parkebenen mit zusätzlichen 400 Parkplätzen im kommenden Herbst fertig.

Bisherige Pläne sahen Glashaus und Hochregallager vor

Nach den bisherigen Plänen war unter anderem der Bau eines Glashauses für Pflanzen und Gartenmöbel, die Vergrößerung des Gastronomiebereiches sowie ein Hochregallager geplant. Doch daraus wird erst einmal nichts. Chantal Gilsdorf, Sprecherin von Ikea, freut sich zwar, dass man den Kunden nach der Fertigstellung des vergrößerten Parkhauses in wenigen Wochen auch an Spitzentagen ein entspanntes Parken ermöglicht, da sich das Angebot an Stellflächen auf insgesamt 1500 erhöht.

Zwei Millionen Kunden im Jahr besuchen das Kieler Möbelhaus

Aber die eigentliche Erweiterung, die nach Abschluss der Arbeiten am Parkhaus im Herbst beginnen sollte, bleibt vorerst auf Eis – wegen der „dramatischen Kostensteigerung“, wie Gilsdorf erklärt: „Diese können wir angesichts der hohen Investitionssumme nicht so einfach abfedern. Aber wir halten trotzdem an der Erweiterung fest.“ Kiel biete als Standort ein hohes Potenzial und habe mit zwei Millionen Kunden im Jahr eine sehr gute Frequenz. Was vom Ursprungsentwurf bleibt, ist derzeit offen. Alle Details auch zum Zeitplan würden erst im Laufe des nächsten Jahres geklärt, sagte Gilsdorf.