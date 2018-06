Kiel-Elmschenhagen

„Ich mag die Vielfalt“, betont Alexy und freut sich auf seine neue Aufgabe in der großen Kirchengemeinde mit 9000 Mitgliedern in Elmschenhagen, Kroog, Rönne und Wellsee.

Der Wechsel nach Kiel ist für ihn so etwas, „wie nach Hause zu kommen“: Der gebürtige Göttinger lebte seit dem zwölften Lebensjahr an der Förde. „In der Oberstufe hatte ich eine großartige Religionslehrerin“, erinnert er sich. Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Leid, Endlichkeit und Ewigkeit führten dazu, dass er sich bereits als Schüler mit verschiedenen Religionen befasste. „Beim Christentum bin ich hängen geblieben“, sagt er, besonders das Buch Hiob aus der Bibel habe ihn beeindruckt.

An der Christian-Albrechts-Universität studierte Alexy evangelische Theologie, machte ein Vikariat in Kisdorf und wurde Pastor in Itzehoe. Da seine Frau in Kiel arbeitet, wünschte er sich für die Familie, zu der auch eine elf Monate alte Tochter gehört, einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt. „Jetzt freue ich mich auf meinen Dienst in der Trinitatisgemeinde“, betont er. Viele nette Begegnungen habe er bereits gehabt, berichtet der Seelsorger. Die Familie ist zunächst in ein freies Pastorat an der Elmschenhagener Maria-Magdalenen-Kirche, Im Dorfe, gezogen. Das renovierungsbedürftige Pastorat an der Stephanuskirche werde abgerissen, kündigt Alexy an. Sobald das neue Haus, das modernen energetischen Standards genügen soll, fertig ist, folgt dann der endgültige Umzug nach Kroog an die Allgäuer Straße. „Jede Kiste, die ich jetzt auspacke, werde ich dann demnächst wieder einpacken“, sagt er und lächelt.

Mit der Neubesetzung ist das Theologen-Quartett der Trinitatisgemeinde noch nicht wieder vollständig. Eine Stelle hat Pastorin Anke Theuerkorn inne. Pastor Tilman Lautzas wird am 1. September nach Elmschenhagen wechseln, eine vierte Stelle ist noch ausgeschrieben. Sobald das Team komplett sei, könne man über die endgültige Aufgabenverteilung nachdenken, schätzt Alexy.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 1. Juli, 16 Uhr, in der Stephanuskirche, Allgäuer Straße 1, sind die Besucher zum Empfang eingeladen. Künftige Konfirmanden können im Gemeindebüro, Im Dorfe 1, angemeldet werden. Informationen unter : www.trinitatis-kiel.de