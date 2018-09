Kiel

Es musste schnell gehen. Denn die Einrichtung des neuen Studiengangs war laut Ministerin Prien dringend nötig, weil den Landesbetrieben, Kommunen und der Baubranche die Bau- und Planungsingenieure ausgehen. Mit teuren Folgen: Die Bauprojekte verzögern sich. Ministerin Prien beglückwünschte die Neuen dazu, dass sie eine „Superchance auf dem Arbeitsmarkt“ haben: „Sie sind diejenigen, die uns helfen, den großen Investitions- und Sanierungsstau im Land abzubauen.“

Landesregierung sicherte Finanzierung im Sommer 2017 zu

Die Fachhochschule Kiel hat den vier Jahre umfassenden Studiengang in Rekordzeit konzipiert: Erst im Sommer 2017 hatte die Landesregierung entschieden, den Studiengang einzurichten und die Finanzierung zu sichern, die Genehmigung erfolgte im vergangenen Frühjahr.

Ab dem sechsten Semester erfolgt die Spezialisierung

Viele der Studenten und Studentinnen verfolgen ein Studium mit Industriebegleitung, das heißt, sie stehen bereits in engem Kontakt mit einem Unternehmen. Die bisherige duale Ausbildung zum Bauingenieur mit Praxisbezug hatte das Land vor zehn Jahren abgeschafft und durch einen rein theoretischen Studiengang zum Bauingenieur an der Fachhochschule Lübeck ersetzt. Die Baugewerbeschule Eckernförde wurde damals geschlossen. Der neue Studiengang an der Fachhochschule soll Theorie und Praxis wieder enger verzahnen. Ab dem sechsten Semester können sich die Studenten entscheiden, ob sie den Schwerpunkt „Konstruktiver Ingenieurbau“, „Infrastruktur und Verkehr“ oder „Wasserbau und Küstenschutz“ wählen (http://www.kn-online.de/Kiel/Neuer-Studiengang-an-der-FH-Kiel-Junge-Bauingenieure-braucht-das-Land).

Da die Fachhochschule aus allen Nähten platzt, stellte sie für die künftigen Bauingenieure Container auf. Präsident Beer hofft, dass in zwei, drei Jahren Bauzeit ein etwa vier Millionen Euro teures Gebäude für den neuen Studiengang errichtet werden kann. Bis dahin hilft auch die Universität mit der Bereitstellung von Laboren aus.