Der "Sandhafen", die schwimmende Strandbar an der Blücherbrücke, startet mit großen Plänen in die zweite Saison. Die Betreiber wollen einen Drive-in für Boote und Kanus umsetzen, bei dem die Gäste in den Booten ihre Bestellung direkt über die Reeling des Gastrobetriebs an Deck gereicht bekommen.