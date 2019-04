Kiel

Einfach mal so ausgedacht haben sich die Mitarbeiterinnen der städtischen Jugend- und Mädchentreffs solche Angebote nicht. Vorab, so erläutern Johanna Vollmann vom Mädchentreff Gaarden und ihre Kollegin Kirstin Bannick vom Rela-Treff in Hassee, wurden die sportlichen Wünsche der Zielgruppe sehr demokratisch in einer Umfrage ermittelt. Und so weit irgend möglich auch berücksichtigt. Beim Boxen in der Helmut-Wriedt Halle in Hassee war das gar kein Problem, denn eine der Kampfkunst mächtigen Beschäftigte des benachbarten Mädchentreffs konnte den Teilnehmerinnen kundig die ersten Faustschläge beibringen. Und wenigstens ansatzweise vermitteln, dass der Boxsport – so man ihn denn perfekt beherrscht – gern und ganz Mädchen-like als „Ballett mit den Fäusten“ bezeichnet wird.

"Wir finden es ganz cool"

Rafya stieß mit Schwester und Cousine erst am Dienstag dazu, als es mit mehr als einem Dutzend Möglichkeiten in der Coventryhalle und im Sportpark Gaarden weiterging. „Wir finden’s ganz cool“, befand die 15-Jährige und erklärte auch warum: „Sport mag ich schon ganz gern, aber in der Schule muss man oft ganz lange eine Sache machen. Hier ist das abwechslungsreicher.“ Überhaupt scheint es beim Thema Schulsport noch Luft nach oben zu geben. Zwar haben Mädchen ein großes Bewegungsbedürfnis, stellen Kirstin Bannick und Co. fest, doch den leistungsbezogenen Sportunterricht, bei dem obendrein noch Jungs dabei sind, mögen viele nicht besonders. Doch obwohl darüber gestritten werden kann, ob nach Geschlechtern getrennter Schulsport sinnvoll ist, so hat zumindest eine ausnahmsweise eingeschobene reine Mädchenwoche wie diese doch ihre unbestrittenen Vorzüge. „Die Mädchen trauen sich einfach mehr, etwas zu probieren und entdecken Talente an sich, die sie selbst nicht gekannt haben“, meint Kirstin Bannick.

Mehr Sport in Mädchentreffs

Wenn so vieles so positiv läuft, ist es naheliegend, Sport auch sonst in die Mädchentreffs einzubetten. „Wir bemühen uns darum, so viele Gelegenheiten wie möglich zu bieten“, bestätigt Johanna Vollmann. Am Mittwoch wird die Mädchensportwoche von 11 bis 15 Uhr in der Fritz-Reuter-Halle ( Fritz-Reuter-Straße 79) in Friedrichsort fortgesetzt. Neben zahlreichen Angeboten ist Selbstbehauptung für Mädchen von elf bis 14 Jahren der Schwerpunkt. In der Sporthalle in der Kaiserstraße 90 gibt es heute von 15 bis 16 Uhr Yoga, im Jugendtreff Hassee (Altenrade 2) ist das Fitnessstudio von 15 bis 18 Uhr nur für Mädchen geöffnet. Am Donnerstag klingt die Woche von 14 Uhr an in der Gemeinschaftsunterkunft im Schusterkrug 25 mit Inline-Skating, Skateboard und Tanzen aus. Von 17 bis 20 Uhr ist dort eine Skatedisco geplant. Eine kurzfristige und kostenlose Teilnahme ist noch möglich. Anmeldeformulare, die von einem Elternteil unterschrieben werden müssen, gibt es im Internet unter www.kiel.de

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.