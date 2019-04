Kiel-Wellingdorf

„Zunächst einmal wollen wir die " Seekuh" umbauen“, erklärt Lennart Rölz, Schiffbauingenieur bei One Earth – One Ocean. Die " Seekuh" ist ein zwölf Meter langer und zehn Meter breiter Spezial-Katamaran, auf dem mittels zweier Netze Müll direkt aus dem Wasser gesammelt werden kann. 2016 wurde sie fertiggestellt und als Arbeitsschiff zugelassen. Auch Forschungsarbeiten werden direkt an Bord erledigt.

" Seekuh " soll Elektro-Antrieb bekommen

„Statt der Netze soll nun ein absenkbares Förderband eingebaut werden, das den Müll effektiv aus dem Wasser holt“, so Rölz. Die Arbeit mit den Netzen sei mit zu viel manuellem Aufwand verbunden gewesen. „Zudem wollen wir die " Seekuh" auf Elektro-Antrieb umstellen.“ Aktuell fahre sie noch mit Benzintanks.

Neben dem Umbau der " Seekuh" arbeitet der Verein aktuell an einem weiteren, deutlich größeren Projekt. „Wir haben bewiesen, dass wir Müll sammeln können. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir ihn auch verarbeiten können“, erklärt Rölz. Die Vision trägt den Namen „ Seeelefant“ und wird aktuell ausgiebig in Form einer Machbarkeitsstudie durchdacht.

" Seeelefant " könnte mehrere Formen annehmen

„Der , Seeelefant' soll eine mobile Müllverarbeitungsanlage sein, zu dem die , Seekühe' – da wollen wir nämlich die Anzahl auf fünf Stück aufstocken – ihren gesammelten Müll direkt vom Wasser aus hin befördern können“, sagt Paul Marbach, Mitentwickler des Projektes. Die Technik könne in einem Frachter integriert werden, denkbar sei aber auch, sie auf einen Ponton zu setzen. „Da sind wir ganz flexibel“, so Marbach.

Der " Seeelefant" könnte an Flussmündungen und in der Nähe von Küstengebieten eingesetzt werden, genau wie die " Seekühe". Genauere Details liegen jedoch noch unter Verschluss, da zunächst für das durchaus kostspielige Vorhaben Investoren gefunden werden müssen.

" Seekuh " war auf Müll-Mission in Asien unterwegs

Das Kieler Büro des in München gegründeten Vereins ist noch relativ jung. 2018 haben die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer in der Fischmarkthalle an der Schwentine Quartier bezogen. Ein paar Schritte entfernt liegt der Müllsammel-Katamaran vor Anker. Nach seiner Fertigstellung war er 2017 bis 2018 nach Asien verschickt worden, um dort gegen den Müll im Meer anzukämpfen. Die " Seekuh" ist mit geringem Aufwand in ihre Einzelteile zerleg- und verschiffbar. Demnächst soll sie wieder auf große Fahrt gehen. „Es macht Sinn, unser Schiff da einzusetzen, wo der Bedarf besonders hoch ist“, sagt Marbach. Als möglicher Einsatzort sei etwa Indonesien im Gespräch.

Zunächst aber bleibt die " Seekuh" im Norden und tourt im Sommer von den Heringstagen in Kappeln über die Kieler Woche bis zur Hanse Sail nach Rostock. „Wir wollen damit vor allem unser Projekt vorstellen und Aufklärungsarbeit leisten“, sagt Lennart Rölz.

Müll in Küstennähe ist noch nicht so sehr zerfallen

Der Müll soll aber auch weiterhin vor Ort gesammelt werden. Da, wo er am Anfang auftaucht, also an Flussmündungen und in Küstennähe. Dort sei er noch nicht so sehr zerfallen und man könne ihn gut herausfischen. Gefangen wird Abfall jeder Art – umhertreibende Fischernetze, Plastikflaschen oder auch schon einmal eine ganze Fischereikiste.

„Der allermeiste Müll im Wasser liegt vermutlich schon auf dem Meeresboden“, sagt Lennart Rölz. „Um den zu bergen, gibt es momentan noch keine bezahlbare Lösung. Unsere , Seekuh' fischt einen halben Meter unter der Wasseroberfläche, auch da können wir viel tun.“

Shirt Lounge spendet fünf Euro pro T-shirt an One Earth – One Ocean

Finanziert wird One Earth – One Ocean durch Spenden und freiwillige Mitgliedsbeiträge. Aber auch über die Kieler Modewerkstatt "Shirt Lounge" kommen jetzt ein paar Euros herein. Die Shirt Lounge, die auf fair produzierte Textilien setzt, spendet pro verkauftem T-shirt oder Turnbeutel fünf Euro an den Verein.

