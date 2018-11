Kiel

Kiel. Mit dem Aktionstag „Orange your City“ soll auf Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht werden. Dazu werden verschiedene Gebäude in der Stadt in orangefarbenes Licht getaucht. Unter anderem beteiligen sich der Sophienhof, die Universität, das Rathaus und Holstein Kiel an der Aktion. 2017 wurden erstmals vier Gebäude in Kiel so angestrahlt – der Rathausturm, das Universitätshochhaus, die Park-Klinik und die Geschäftsstelle des DRK-Landesverbands.

Ein internationaler Aktionstag

„Orange your City“ ist ursprünglich von UN Women ins Leben gerufen worden und gehört zu der weltweiten Kampagne „16 Days of Activism Against Gender Violence“. Eigentlich beginnen die Aktionen erst am Sonntag, 25. November. Da dies in Deutschland Totensonntag ist, finden die Aktionen in Kiel schon an diesem Sonnabend, den 24. November, statt.

Eine Mahnwache für 17 Uhr geplant

Neben der beleuchteten Gebäude wird es außerdem um 17 Uhr am Klosterplatz in der Nähe des Alten Marktes eine Mahnwache geben, um der Frauen zu Gedenken, die durch ihre Partner getötet wurden.

Von Jördis Merle Früchtenicht