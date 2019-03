1500 Haushalte waren am Mittwochmittag im Osten von Kiel ohne Strom: 300 Haushalte in Kiel-Gaarden sind inzwischen wieder versorgt, 1200 weitere in Ellerbek warten noch darauf, so die Stadtwerke. Die Feuerwehr musste eine Person aus einem Fahrstuhl befreien, eine Schule soll geräumt worden sein.