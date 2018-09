Kiel

Zur weiteren Beobachtung sollen die Personen zunächst ins Krankenhaus, hieß es weiter. Von schweren oder weiteren Verletzungen war aber zunächst nichts bekannt. Die Stoffe seien am Dienstagmorgen zum Härten des Kunststoffs vermischt worden, in einem Gebäude sei bei der Reaktion Rauch entstanden, so der Sprecher. Der habe zur Reizung der Atemwege geführt.

Werks- und Berufsfeuerwehr im Einsatz

Bei einem solchen Vorfall gebe es anschließend zur Vorbeugung eine größere Meldekette: Die Werksfeuerwehr von TKMS war also ebenso im Einsatz wie ein Löschzug der Berufsfeuerwehr von der Ostwache in Kiel-Gaarden. Beobachter berichteten außerdem von etlichen Rettungswagen, die in Richtung Werftgelände unterwegs waren. Spezialisten werden die sieben Personen jetzt weiter beobachten, um Folgeschäden auszuschließen.