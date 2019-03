Kiel

Denn wie die Bundespolizei am Montagmittag mitteilte, ging die Fahrt im Streifenwagen zur nächsten Bank. Hier konnte der Mann die Gebühr in Höhe von 1000 Euro abheben. In der Folge wurde sein Haftbefehl gelöscht.

Litauer durfte Reise fortsetzen

Notwendig geworden war das, weil die Polizei die Reisenden einer am Ostuferhafen eingelaufenen Fähre kontrolliert hatten. Der 51-jährige Litauer konnte seine Reise dann fortsetzen, so die Behörde.

