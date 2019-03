Kiel

Grondke hatte in der Woche die Ratsfraktionen über die neuen Zahlen informiert. Am Freitag wurden die Probleme der Öffentlichkeit von Tiefbauamtsleiter Peter Bender erklärt. Angesichts der Mehrkosten sei die Verwaltung bereits auf das Land zugegangen, das in Aussicht gestellt habe, auch diese Kosten zu zwei Dritteln zu übernehmen. Bender bekräftigte aber, dass das Holsten-Fleet bis Ende des Jahres funktionsfähig sein soll.

Bodenentsorgung, Betonelemente und Freianlagen machen Holsten-Fleet in Kiel teurer

Vor allem die Ausschreibung für die sogenannten Freianlagen hat die Kosten in die Höhe getrieben - laut Grondke um 2,4 Millionen Euro. Aber "auch das Herstellen der befestigten Oberflächen sowie diverse herzustellende Betonelemente, zusätzliche Kosten aus der Bodenentsorgung belasteter Böden und nicht vorhersehbaren Hindernissen im Baugrund tragen zu der Gesamtkostenerhöhung bei". Vor allem im Bezug auf die Freianlagen, also die Oberflächenbepflanzung und -gestaltung habe die "Markterkundung" daneben gelegen, räumte Bender ein.

Während bis zur Kieler Woche das Nordbecken im Rohbau fertig sein soll, rechnet die Stadt mit eine repräsentativen Version des Südbeckens bis zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. Wermutstropfen: Die Bohr-Verbindung zwischen den beiden Becken stockt derzeit. Daher muss in den kommenden drei Wochen die Holstenstraße noch einmal gesperrt werden. Um die Kaufmannschaft zu entlasten, soll der Weg aber an den Wochenenden passierbar sein.

Wasserlauf Holsten-Fleet wird 180 Meter lang

Der Preissteigerung müssen jetzt Bau- und Finanzausschuss der Stadt zustimmen. "Bis dahin wollen wir erst einmal intern umschichten und dann aus dem Nachtragshaushalt finanzieren", sagte Bender. Der neue Wasserlauf Holsten-Fleet soll ab Ende des Jahres den Bootshafen mit dem Kleinen Kiel verbinden. Er wird 180 Meter lang und besteht aus zwei Teilen: einem 85 Meter langen und 19,50 Meter breiten Wasserplatz mit Wasserspielen und begehbaren Holzdecks im Süden Richtung Bootshafen.

