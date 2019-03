Kiel

Schließlich müssen sie sich bei jedem Einsatz Namen, Details und Ablauf merken. Geschickt konnte Hunecke den Schülern so klar machen, wie wichtig richtiges Lesen und Schreiben sind. Polizisten werden gerufen, wenn es Probleme gibt, machte er deutlich – aber vor Ort sollen sie helfen. "Deswegen versuchen wir alles, damit wir die Pistole nicht in die Hand nehmen müssen", sagte Hunecke.

Auch der KN-Polizeireporter hatte sein Notizbuch dabei

Über die Fälle, in denen Brenzliges passierte und die Polizei eingreifen musste, berichtet dann auch häufig die Zeitung. Deswegen hatte auch der anwesende Polizeireporter der Kieler Nachrichten sein Notizbuch in der Hand. Hier ist, was er aufschrieb: "Warum seid Ihr heute hier?", fragte Hunecke. "Weil wir gerade das Projekt Medien in der Schule [MiSch, d.Red.] machen und die Zeitung gefragt haben, ob wir uns mal die Polizei angucken dürfen", sagte Jasper. Hunecke, der Polizeireporter und Klassenlehrerin Tina Fehrke nickten.

Und schon legten Hunecke und sein Kronsburger Kollege Stefan Saggau los. "Warum haben Polizisten immer eine Uniform an?", fragte Hunecke. "Damit man weiß, dass es Polizisten sind", wusste Johanna. Was die machen, wenn sie Verbrecher fangen, zeigten Saggau und Hunecke – als Erstes mit Handschellen.

Handschellen und Diensthunde

Und dann gab es noch einen besonderen Höhepunkt für die Grundschüler: Zu Gast war auch Stephanie Pälicke mit Diensthündin Raja. Die zeigte nicht nur, wie schnell sie Benzin, das beispielsweise als Brandbeschleuniger genutzt werden kann, aufspüren kann. Nein, auch einen simulierten Angriff auf Stefan Saggau bekamen die Kinder zu sehen. Verrückt, wie eine so nette Hündin auf einmal ernsthaft zupacken kann, waren sich die Schüler einig. Das trifft auf die menschlichen Polizisten genauso zu.

