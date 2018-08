Das Eingreifen von zwei Sicherheitsangestellten hat der Polizei Kiel am Sonntagnachmittag die Festnahme eines 29-Jährigen in der Preetzer Straße ermöglicht. Er soll zuvor in das Leergutlager eines Supermarktes eingebrochen sein. Ein weiterer Mann sei geflohen, so die Polizei.