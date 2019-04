Kiel

Hilferufe aus dem Wohnungsfenster haben einer 41-Jährigen aus Kiel offenbar das Leben gerettet! Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Dienstagnachmittag berichteten, habe die Leitstelle sofort mehrere Streifenwagen zur Bothwellstraße in Kiel-Gaarden geschickt.

Am Tatort öffnete das 41-jährige mutmaßliche Opfer die Wohnungstür. Der 37-jährige Tatverdächtige ließ sich daraufhin widerstandslos im Wohnzimmer des Paares festnehmen.

Rechtsmedizin bestätigte Lebensgefahr

Vorausgegangen war der Frau zufolge ein lebensgefährlicher Streit: Am frühen Nachmittag soll der Mann sie auf dem Bett fixiert, sie mehrfach geschlagen, gewürgt und ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Den Behörden nach konnte die Rechtsmedizin anschließend bestätigen, dass die Frau beinahe erstickt wäre.

Frau konnte mit Glück um Hilfe rufen

Der 37-Jährige habe auch in der Wohnung randaliert und seine Freundin mit einem Messer bedroht. Währenddessen konnte diese aus dem Fenster um Hilfe rufen. Der Zeuge schritt ein.

Nach Polizeiangaben erlitt die Frau durch den Angriff letztlich eine leichte Verletzung, befand sich während der Auseinandersetzung aber in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte es in der Vergangenheit bereits Auseinandersetzungen zwischen dem Mann und der Frau gegeben, die zur Anzeige gebracht wurden.

Tatverdächtiger aus Kiel kam ins Gefängnis

Der 37-Jährige aus Kiel machte zu den Vorwürfen bislang keine Angaben. Wegen dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ ein Richter am Amtsgericht Kiel am Sonnabendnachmittag Haftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

