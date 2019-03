Kiel

Zwei 18-Jährige haben am Montag in der Innenstadt von Kiel nach einem Ladendiebstahl Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Doch einer der Beiden zeigte sich uneinsichtig. Er verstand nicht, warum ihm nach der Anzeigenaufnahme das Diebesgut nicht ausgehändigt wurde.

Der 18-Jährige beschimpfte und beleidigte daraufhin die Beamten vor der Dienststelle in der Falckstraße in Kiel. Dann nahm er einen etwa zwei Kilogramm schweren Stein in die Hand und war im Begriff, diesen aus einer Entfernung von etwa zwei Metern auf die Polizisten zu werfen. Einer der Beamten zog daraufhin die Dienstwaffe und drohte den Schusswaffengebrauch an, woraufhin der 18-Jährige den Stein fallen ließ und mit seinem Begleiter in Richtung Kleiner Kiel flüchtete.

Die Flucht währte jedoch nicht lange. Der 18-Jährige wurde erneut festgenommen und kam über Nacht ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel soll er am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen werden wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte geführt.

