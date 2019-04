Kiel

Am 24. März war das kleine silber-blaue Fahrrad bei der Polizei in Mettenhof abgeben worden, die einige Tage später bei Facebook nach dem Besitzer suchte. "Welcher junge Kollege vermisst sein Dienstrad?", fragte die Behörde. Eine Frau hatte das Zweirad einsam auf einem Spielplatz in der Helsinkistraße gefunden.

+++ Welcher junge Kollege vermisst sein Dienstrad? +++ Wir wissen nicht, ob das Rad vergessen oder gestohlen wurde. Wir... Gepostet von Polizei Kiel und Plön am Mittwoch, 27. März 2019

Zunächst hatte darauf niemand reagiert, so die Polizei Kiel. Doch dann habe ein Facebook-Nutzer den wichtigen Hinweis gegeben, dass der Besitzer in der Helsinkistraße wohnen könnte. Die Polizei rückte aus und verteilte kleine Hinweiszettel in der Straße, hieß es.

Und dann ging es ganz schnell: "Wenige Stunden später meldete sich der siebenjährige Eigentümer auf der Station", berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag erneut auf Facebook. "Er wohnt tatsächlich in der Helsinkistraße." Mit dem Fahrradschlüssel habe er beweisen können, dass es sich um sein Rad handelte. Der Name des Jungen wurde öffentlich nicht genannt.

Aber eine Warnung gab die Behörde heraus: "Also Vorsicht ihr lieben Räuber Hotzenplotze, Captain Hooks und Panzerknacker, es wird wieder Streife geradelt im Stadtteil Mettenhof", schließt der Happy-End-Post der Polizei auf Facebook.

+++ Dienstrad und Kollege wieder vereint +++ Ein paar Tage hat es gedauert, doch jetzt hat sich der kleine Eigentümer... Gepostet von Polizei Kiel und Plön am Donnerstag, 4. April 2019

Skurril: Vor zweieinhalb Jahren hatte es einen ähnlichen "Fall" schon einmal in Kiel-Hassee gegeben. Damals erhielt Sarina ihr Fahrrad nach wenigen Tagen zurück - ausgerechnet an ihrem neunten Geburtstag.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.