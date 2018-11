Die Polizei Kiel hat am Mittwoch eine Cannabis-Plantage in der Alten Lübecker Chaussee entdeckt. Zuvor hatten Nachbarn die Beamten alarmiert, weil sie einen merkwürdigen Geruch festgestellt hatten. In der Wohnung, die vermutlich nur zum Anbau angemietet worden war, wurden 128 Pflanzen gefunden.