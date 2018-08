Kiel

Die Masche der Firmen, die nach jetzigem Erkenntnisstand aus Osnabrück und Stade in Niedersachen stammen, ist laut Polizei immer gleich. Zunächst werden Anwohnern ungefragt günstige Reinigungen der Dachrinnen angeboten. Während der Reinigung "entdecken" die Arbeiter dann Schäden am Dach und bieten eine scheinbar preiswerte Reparatur an.

Diese Reparaturen werden in der Regel allerdings unprofessionell und zu deutlich überhöhten Preisen durchgeführt. Mitgeführte offiziell ausgestellte Reisegewerbekarten sind kein Garant für professionelle Arbeiten. Bislang ist den Ermittlern ein aktueller Fall bekannt, in dem ein Anwohner rund 1000 Euro für diese Arbeiten bezahlt hat. Alle anderen bekannten Fälle blieben im Versuchsstadium.

Die Kriminalpolizei empfiehlt, sich nicht auf derartige Geschäfte einzulassen. Weisen Sie die Angebote zurück und informieren Sie über 110 die Polizei. Bei Bedarf sollte man bei handwerklichen Arbeiten selbst mit örtlichen Firmen in Kontakt treten. Diese sind in der Regel seriös und verrichten die Arbeiten professionell und zu vereinbarten Preisen - im besten Fall mit Kostenvoranschlag. Geschädigte sollten sich bei der Kripo unter Tel. 0431 / 160 3333 melden.

Von KN