Schlechte Nachrichten für die Verbrecher in Kiel-Mettenhof: Nach wenigen Tagen hat sich der siebenjährige Besitzer des Kinder-"Polizei"-Fahrrades am Mittwoch bei der Station in Mettenhof gemeldet. Zuvor war die Suche für die Polizei beschwerlich gewesen. Jetzt wird wieder Streife geradelt, so die Behörde.