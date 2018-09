In vier Wochen endet die Saison der Traumschiffe in Kiel, und die ersten Planungen zur Umsetzung einer Landstromversorgung sind angelaufen. Frühestens 2020 könnte der erste Kreuzfahrer in Kiel Strom von einer externen Quelle beziehen. Mit einer mobilen Lösung könnte das jedoch viel schneller gehen.