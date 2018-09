In einem Hotel hat die Polizei Kiel in der Nacht zu Sonntag einen 19-Jährigen festgenommen, der Farbe an Händen und Kleidung hatte. Mit frischen Graffitis in der Nähe wollte er aber nichts zu tun haben. Im Zimmer des Festgenommenen fanden die Beamten auch noch ein geklautes Handy.