Kiel

Die Polizei sucht nach Angaben Pohls weitere Zeugen. Wer über Aufnahmen verfügt, die möglicherweise Täter zeigen, kann diese hier hochladen.

Zeugen können sich auch telefonisch über 0431/160 3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Am Dienstag war auf der Autobahn 215 bei Kiel ein Kleinbus von einer Brücke herab mit einem etwa faustgroßen Stein beworfen worden. Rund eine Stunde später meldete ein Zeuge, dass in Heikendorf drei junge Männer Steine auf die Fahrbahn der K 51 geworfen hätten.

Ermittler suchen am Mittwoch weiter

Bereits am 21. März war auf der B 76 bei Schwentinental ein Kleinbus von einem Stein getroffen worden. Dabei wurde die Frontscheibe beschädigt, die Fahrerin wurde nicht verletzt. Am Mittwoch sollten Ermittler in dem Bereich noch einmal nach Spuren suchen, sagte Pohl.

Von KN-online