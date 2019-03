Kiel

Die Opfer und bemerkten entweder bereits an der Kasse oder nach der Rückkehr in ihre Wohnungen das Fehlen der Portemonnaies, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei rät, Wertgegenstände immer dicht am Körper zu tragen: "Lassen Sie ihre Handtaschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen und schützen sie den Inhalt ihrer Geldbörsen, zum Beispiel beim Bezahlen, vor neugierigen Blicken. Tragen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit sich. Bewahren Sie niemals die PIN zu ihrer EC-Karte in Ihrem Portemonnaie auf."

Weitere Opfer und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder ebenfalls Opfer eines Diebstahls geworden sind und dies noch nicht zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0431 / 713 802 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Von KN-online