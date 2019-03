Kiel

Dass der 58-Jährige vormalige Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg nun in Kiel den Chefposten für 1100 Mitarbeiter der Polizei in der Stadt Kiel und im Kreis Plön übernimmt, stößt in vielen Teilen der Polizei auf Zuspruch.

Auch Innenminister Hans-Joachim Grote sagte KN-online: " Jürgen Funk hat bereits als Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg bewiesen, dass er verantwortungsvoll und souverän eine derartige Position ausfüllen kann. Ich bin überzeugt davon, dass ihm dies auch als Leiter der Polizeidirektion Kiel gelingen wird." Grote selbst soll sich unseren Informationen zufolge vehement für Funk eingesetzt haben.

GdP lobt die Entscheidung

Lob kommt dafür von der GdP: "Es ist eine gute Personalentscheidung, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei in Kiel und im Kreis Plön. Die Gewerkschaft der Polizei gratuliert Jürgen Funk zu diesem Wechsel in die Landeshauptstadt", sagte der Landesvorsitzende Torsten Jäger.

Funk stellte sich auch in Plön vor

Am Montagabend hatte sich Funk noch dem Polizeibeirat des Kreises Plön vorstellen müssen, nachdem er das bereits am 5. März in dem Gremium der Stadt Kiel getan hatte. Da gab sich Funk zunächst vorsichtig und als Mann des Ausgleichs. Funk kommt aus der schleswig-holsteinischen Landespolizei, begann 1980 seine Ausbildung in Altenholz, neun Jahre später absolvierte er seine Ausbildung zum höheren Dienst in Münster-Hiltrup, und wirkte dann in Flensburg, Rendsburg, Itzehoe, Eutin und Ratzeburg.

