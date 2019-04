Kiel

Auf Höhe des Sophienblatt 65 soll laut Polizei einer der jungen Erwachsenen gegen 5 Uhr morgens von einem der Jugendlichen geschlagen worden sein. Zudem sollen die Jugendlichen versucht haben, ihnen ein Fahrrad zu entwenden. Das blieb allerdings ohne Erfolg.

Festnahme nach vier Minuten

Ein Polizeibeamter beobachtete die Jugendlichen, die sich anschließend vom Tatort entfernten und informierte seine Kollegen. Die 15- und 16- Jährigen wurden daraufhin 4 Minuten später in der Gablenzstraße aufgegriffen und festgenommen. Der 15-Jährige leistete dabei Widerstand und verletzte einen der Beamten leicht an der Hand. Bei dem 16-Jährigen wurde ein Messer sichergestellt. Beide Teenager kamen in Polizeigewahrsam und wurden gegen neun Uhr morgens am Sonntag von ihren Eltern abgeholt.