Kiel Pop-up-Pavillon - Ein Kreativlabor für Kiel Etwas Neues ploppt auf in der Innenstadt von Kiel: Ein Pop-up-Pavillon auf dem Alten Markt wird bis Ende 2019 zu einem „Kreativlabor“ für Menschen mit Ideen. Wer ungewöhnliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten möchte, kann das Ladenlokal bis zu vier Wochen lang nutzen – kostenfrei.

Von Kristian Blasel

In den sogenannten Pop-up-Pavillon am Alten Markt in Kiel ziehen in wenigen Tagen acht Studenten der Muthesius-Kunsthochschule ein. Quelle: eis - Thomas Eisenkrätzer