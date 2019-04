Kiel

An einem der prominentesten Orte, nämlich am Eingang zum Geomar-Aquarium – direkt am Seehundbecken – zeigte die digitale Infostele etwas anderes als üblich an. Keine Infos, keine wissenschaftlichen oder Wetterdaten, waren dort zu sehen – sondern knallharte Pornografie.

Ein genauer Blick auf den Bildschirm entlarvte: Hier hatte jemand eine einschlägige Internetseite auf den Bildschirm projiziert. Zusätzliche Werbeanzeigen belegen das. Sie sollten hier lieber nicht näher ausformuliert werden.

Waren Hacker am Werk?

Das Geomar weist jede Verantwortung für die Sauerei zurück. „Eine Agentur kümmert sich um die Inhalte“, sagte Sprecher Jan Steffen. „Offensichtlich hat jemand das System gehackt.“ Schon in der Nacht seien erste aufgeregte Mitteilungen auf der Geomar-Facebook-Seite eingegangen. Am Morgen habe man den Betreiber informiert, und der Fauxpas sei schnell behoben worden. Die Agentur selbst konnte leider gestern keine Auskunft geben; weder, wie der Angriff zurückgeschlagen wurde, noch, welche Ausmaße er hatte. Auch ob die Kiellinie in der Nacht mehr oder weniger beliebt war als sonst, muss wohl vorerst offen bleiben.