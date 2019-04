Kiel

Briefmarken kaufen und Pakete abgeben können die Mettenhofer ab sofort im Famila-Markt am Kurt-Schumacher-Platz 4 im Stadtteil. Gestern hat Sinan Özkanli dort sein Nord Tobacco & Presse-Geschäft eröffnet, in dem er alle Postdienstleistungen sowie Lottoannahme anbietet. Mit der Öffnung der neuen Partnerfiliale der Deutsche Post endete die Ära der Postbank-Filiale im Stadtteil.

Mettenhofer Postbank-Filiale schloss um 12.30 Uhr

Mit der Neueröffnung des Postshops endete Mittwoch der Betrieb der Postbank-Filiale am Kurt-Schumacher-Platz. Um 12.30 Uhr wurden gestern die Türen des Ladens nach fast 20 Jahren an diesem Standort geschlossen. Für die Mitarbeiter, die in andere Filialen wechseln, war es ein sehr emotionaler Moment. „Ich habe hier gelernt und war seitdem in Mettenhof“, erklärte eine Mitarbeiterin wehmütig beim Abschied von ihren Kunden, von denen viele zum Abschied noch einmal in die Filiale kamen.

Ein Flashmob zum Abschied

Danke sagen wollte auch Jutta Weiß. Die Pastorin der Thomas-Gemeinde hat dafür mit zahlreichen Mettenhofern einen Überraschungs-Flashmob geplant und sich mit Blumen bei den Mitarbeitern verabschiedet. „Wir lassen die tollen Mitarbeiter der Post sehr ungern ziehen“, bedauert Weiß.