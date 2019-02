Kiel Projekt Fires-Epilepsie - Wie ein Blitz aus heiterem Himmel Ein bundesweit einmaliges Studienzentrum Fires-Epilepsie soll in Kiel entstehen. Mit dem Fires-Epilepsie-Kinderhilfsnetzwerk, der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse und der AMC Business IT startete der UKSH-Freunde- und Förderverein zum Tag der seltenen Erkrankungen ein Spendenprojekt.

Von Christian Trutschel

Starteten zum Tag der seltenen Erkrankungen das Spendenprojekt, um die Vernetzung, Information und Therapie für Kinder mit der sehr seltenen Fires-Epilepsie zu verbessern: (v.li.) Jürgen Bienge (Verein Fires Epilepsie Kinderhilfsnetzwerk), Pit Horst (UKSH Freunde- und Förderverein), Klaus Blöcker (Verein Fires Epilepsie Kinderhilfsnetzwerk), Maurice Harm (Patient), PD Dr. Andreas van Baalen (Kinderneurologe am UKSH Kiel), Martina Harm (Mutter von Maurice), Carsten Zarp (Geschäftsführer der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse), Andreas Mohnberg (geschäftsführender Gesellschafter der AMC Business IT GmbH in Kiel) Quelle: Uwe Paesler