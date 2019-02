Kiel

Der 19-Jährige hatte seine kleine Tochter im April 2018 in einer Kieler Dachwohnung zunächst sexuell schwer missbraucht und sie dann mit wuchtigen Schlägen gegen den Kopf getötet. Das Kind starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.

Mann war zum Tatzeitpunkt im Drogenrausch

Die Tat geschah laut Anklage im Drogenrausch. Demnach stand der Heranwachsende unter Alkohol und der Wirkung bewusstseinsverändernder Pilze.

Gericht ordnet Unterbringung in Psychiatrie an

Das Kieler Landgericht verurteilte ihm am Montag wegen Totschlags und des schweren sexuellen Missbrauchs zu achteinhalb Jahren Jugendstrafe. Außerdem ordnete das Gericht am Montag die Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie an.

Von RND/dpa