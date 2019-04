Wer in der Nacht zu Donnerstag an der Kiellinie in Kiel unterwegs war, staunte nicht schlecht: Am Eingang zum Geomar-Aquarium – direkt am Seehundbecken – zeigte die digitale Infostele Sonderbares. Keine Infos, keine wissenschaftlichen oder Wetterdaten waren zu sehen – sondern knallharte Pornografie.