Kiel

Das neue Gremium heißt künftig „Die Fraktion“, was die bisherigen Solisten Ove Schröter („Die Partei“) und Andreas Halle (Piraten) als Kurzwort verstanden wissen wollen: Es sei die „Fraktion für Ratsangelegenheiten, Aufwandsentschädigungen, Kommunales, Transparenz, Indoktrination und Neuland“ – mit dem Ziel, das politische Parkett mit unkonventionellen Mitteln, Satire und Transparenz aufzumischen.

"Mehr Beweglichkeit hineinbringen"

Den Vorsitz der Mini-Fraktion (zwei Sitze) übernimmt Schröter mit Halle an seiner Seite als Stellvertreter. „Wir mussten nach zwei Wochen des Kennenlernens leider feststellen, dass wir einfach gut zusammenpassen“, begründet Ove Schröter die Kooperation als Ausdruck des Wählerwillens: „Bevor ich mir jahrelang anhören muss, engstirnig nur an meine Partei zu denken, gehe ich lieber eine Kooperation ein.“ Andreas Halle ergänzt: „Uns eint der Eindruck, dass die alteingesessenen Parteien zusehends verkrusten. Lieber wird in alten Gewohnheiten verharrt, als die vielen drängenden gesellschaftlichen Umbrüche anzugehen. Hier wollen unsere beiden Parteien mehr Beweglichkeit hineinbringen.“

Anspruch auf Büros und Geschäftsführer-Stelle

Die neue Fraktion hat Anspruch auf Büroräume und die Stelle einer Geschäftsführung. Für Schröter bedeutet das: „Die Zusammenarbeit macht uns unabhängig von Schmiergeldern und Zuwendungen finanzkräftiger Lobbyisten – und lässt uns die Wahl, welche wir annehmen, ohne darauf angewiesen zu sein.“

Die größte Fraktion der neuen Ratsversammlung ist die der SPD (18 Sitze), gefolgt von der CDU (14 Sitze), den Grünen (zwölf), der FDP und den Linken (jeweils vier), der AfD (drei Sitze) und dem SSW, der wie „Die Fraktion“ zwei Sitze hat.