Auftakt für ein riesiges Karriere-Event: Am Dienstag, 2. April, startet das Projekt „Zukunftsathleten“, das in einer Großveranstaltung im November gipfelt, in der Kieler Sparkassen-Arena mit den sogenannten Summits. Dort sprechen Experten wie Joey Kelly. Der Vorverkauf läuft ab sofort.