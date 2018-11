Kiel

Gegen 00.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch brachen drei maskierten Männer in eine Apotheke in der Eckernförder Straße 403 (Suchsdorf) ein, indem sie die Schiebetür aufhebelten. In der Apotheke trafen sie auf eine Mitarbeiterin, die Notdienst hatte. Einer der Männer bedrohte die 53-Jährige mit einem Messer. Anschließend entwendeten die Täter einen kleineren dreistelligen Betrag aus der Kasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Apotheken-Mitarbeiterin seien die drei Täter alle zwischen 170 cm und 175 cm groß gewesen, hätten dunkle Oberbekleidung getragen und deutsch gesprochen. Einer der Männer sei mit einem blauen Halstuch mit weißem Muster sowie einer Kapuze maskiert gewesen. Die anderen beiden Männer hätten Halstücher in unbekannten Farben getragen. Einer dieser beiden Männer habe ein Cap getragen.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 0431/160 33 33 entgegen.

Von kh/RND