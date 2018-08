Bitte weiter so! Holstein Kiel II legte in der Fußball-Regionalliga Nord eine famose Heimpremiere hin. Vor 450 Zuschauern in der Jürgen-Lüthje-Arena in Schilksee triumphierte der Aufsteiger gegen den Meisterschaftsfavoriten VfL Wolfsburg II mit 4:1 und kletterte auf den sechsten Tabellenplatz.