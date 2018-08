Laboe

Das Segelschiff "Zuversicht" war kurz vor 17.30 Uhr nahe des Leuchtturms in der Kieler Bucht unterwegs, als sich an Bord ein 24 Jahre alter Mann eine Brandverletzung an der Hand zuzog. Der Seenotrettungskreuzer "Berlin" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) verließ daraufhin die Station Laboe und nahm Kurs auf den Großsegler.

Tochterboot zum Segler geschickt

Nach wenigen Minuten erreichte die "Berlin" die Position. Um den Verletzten sicher übernehmen zu können, wurde das Tochterboot "Steppke" ausgesetzt und zu dem gestoppten Traditionssegler geschickt. Die kleine "Steppke" ging direkt an den Segler und die Retter bargen so den Patienten. Bei guten Wind- und Seegangsverhältnissen klappte nach Mitteilung der Seenotretter die Übergabe reibungslos.

Mit dem Patienten an Bord rauschte die "Berlin" wieder zurück. Im Bordhospital versorgte eine freiwillige Seenotärztin den Verletzten auf der Fahrt medizinisch. In Laboe übergaben die Seenotretter den 24-Jährigen an den Landrettungsdienst, der ihn in ein örtliches Krankenhaus brachte.