Kiel

Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald-McDonald-Häuser in der Nähe von Kinderkliniken. Sie bieten Familien während der Behandlung ein Zuhause auf Zeit. 2020 feiert das Kieler Ronald-McDonald-Haus mit seinen 13 Appartements in der Lornsenstraße 2, das übrigens das erste in Deutschland war, sein 30-jähriges Bestehen. Seit zehn Jahren ist die bekannte Moderatorin Bettina Tietjen Schirmherrin. Sie möchte „auf diese tolle Institution aufmerksam machen“. Dafür schaut sie ein paar Mal im Jahr vorbei, „denn nur seinen Namen geben reicht nicht. Man muss auch schon eine Beziehung dazu haben“. Und so hilft sie gerne beim Kochen und kommt mit den Familien beim Essen ins Gespräch. „Das sind erschütternde Geschichten, darunter viele junge Leute aus unterschiedlichen Schichten, die hier aber eine Gemeinschaft bilden und sich austauschen können“, beschreibt sie. Alle sind im Stress und „leben in Angst um ihre Kinder in einer Parallelwelt“.

25 Gäste hat das Haus zurzeit

25 Gäste hat das Haus derzeit, „vor allem Familien herzkranker Kinder oder Risikoschwangere“, erklärt Tanja Schürmann, die seit Februar das Haus leitet. Die Familien bleiben meist zwölf Wochen und länger und werden von 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt. Da das Ronald-McDonald-Haus in den letzten Jahren häufig die Leitung wechselte und ein paar Monate ohne war, möchte die 28-Jährige nun, „dass sich das Team wiederfindet, wir neue Kontakte aufnehmen und das Haus präsenter machen“, sagt sie. Schürmann kommt beruflich aus der Kinder- und Jugendhilfe und kennt den Umgang mit Menschen in schwierigen Situationen. Sie möchte das Haus zudem frischer gestalten, eine lebensfrohe Atmosphäre mit warmem Licht und schönen Farben schaffen. So werden demnächst das Wohn- und Spielzimmer sowie die Fußböden neugestaltet.

Drei-Gänge-Menü zum Genießen

Seit sieben Jahren ist der Verein Kieler Köche mit Horst-Günter Kloß und Dieter Teichmann aktiv dabei. Mit Gaby Wiese und Sylke Nagel von Chef Culinar sowie Weinhändler Hauke Petersen bereiteten sie den Gästen ein Drei-Gänge-Menü mit Fördegarnelen, Marktgemüse, Kalbstafelspitz und Palatschinken. Das Team am Herd war sich einig: Das Essen in Gemeinschaft sei für die Familien besonders wichtig, denn im Alltag fände das nur zwischen Tür und Angel statt und sei mehr reine Ernährung als Genuss.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.