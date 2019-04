Düsternbrook

„Ihr hattet aber auch echt Glück mit dem Wetter!“ Das bekamen Ende des vergangenen Jahres die Sandhafenbetreiber Tim Bielinski und Bastian Brück andauernd zu hören. Im Mai 2018 hatten sie Kiels außergewöhnliche Strandbar auf dem Wasser eröffnet und profitierten vom langen warmen Sommer.

„Wir hatten eine tolle erste Saison mit 56000 Gästen in nur viereinhalb Monaten und fast ausschließlich positiven Zuspruch“, so Bielinski. Das hindert die beiden aber nicht daran, ihr Angebot auszubauen. Sie haben große Pläne, die sie jüngst auch dem Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook präsentierten.

Beim Boots-Drive-in wird an der einen Seite bestellt, an der anderen abgeholt

Seit gut einer Woche hat die Strandbar auf dem 500 Quadratmeter großen Ponton an der Blücherbrücke wieder geöffnet. Für die Saison 2019 soll nun ein Drive-in für Boote und Kanus umgesetzt werden. Die Boote können an dem einen Ende der vorderen Längsseite des Pontons ihre Bestellung aufgeben und am anderen Ende, in Richtung des kleinen Hafens, abholen.

Nur langsam vorbei fahren, nicht festmachen

Der Drive-in verstoße gegen keine Auflagen, da die Boote nicht anlegen, sondern nur ganz langsam vorbeifahren würden, so Bielinski. Es sei quasi wie ein eingeschränktes Halteverbot. „Wir planen, im Drive-in alles anzubieten, was wir auch bei uns auf der Karte haben. Bei Drinks und Wein in Gläsern werden wir aber wohl ein Pfandsystem einführen.“ Waffeln und Kuchen soll es in dünnen Holzschälchen geben, Kaffee in recyclebaren Bechern.

Auch Service am Platz soll kommen

Neben dem Boots-Drive-in will der Sandhafen ab Mai auch Service am Platz anbieten. Bisher mussten Besucher sich für ihre Bestellungen noch anstellen. Zudem ist in diesem Frühling ein 80 Quadratmeter großes Sonnensegel neu dazugekommen, das den Gästen nun Schutz vor der Sonne bietet – oder vor dem Regen.

Morgens wäre der Sandhafen frei für Kindergärten

Zudem soll die Fläche auf dem Ponton abseits der Öffnungszeiten besser genutzt werden. „Wir können uns vorstellen, Kindergartengruppen hier morgens zum Spielen einzuladen“, sagt Bielinski. „Die Tagesvorbereitungen fangen erst gegen 11 Uhr vormittags an, davor ist der Platz ungenutzt.“ Das Angebot an Kindergärten soll kostenfrei sein.

Wann die ersten Segler nun direkt von der Ponton-Kante des Sandhafens ihre Drinks entgegennehmen können, ist noch nicht geklärt. Bis Saisonschluss Ende September hat die Strandbar jedoch täglich ab 12 Uhr mittags geöffnet.

