Kiel-Holtenau

Wie es nun weitergeht, darüber gaben der Leiter des Wirtschaftsreferats, Jörn Genoux, sowie Konstanze Meißner und Katja Nüssler vom Stadtplanungsamt auf einer Sondersitzung der Ortsbeiräte Holtenau und Pries-Friedrichsort Auskunft.

Ein Gewerbegebiet sei nichts Besonderes, aber eines mit einer Kaikante und Anschluss an Straße, Schiene sowie einem nahen Flugplatz wie am Plüschowhafen schon. „Damit könnte dort ein Gewerbegebiet mit einer ganz besonderen, deutschlandweit wohl einzigartigen Qualität entstehen“, heißt es in dem jetzt vorliegenden Gutachten. Die Schlussfolgerungen geben den Weg frei für eine vertiefende Prüfung. Denn der Neubau einer solchen Kaikante würde voraussichtlich Investitionen im zweistelligen Millionenbereich erfordern. In einer Konzeptstudie soll unter anderem die technische Machbarkeit untersucht, eine Kosten-Nutzen-Betrachtung erstellt und ein Betriebskonzept entwickelt werden.

Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, könnte die Vorzugvariante in einer zweiten Stufe konkretisiert werden. Dafür werden 215.000 Euro veranschlagt. Parallel dazu erfolgt die Vorbereitung, Auslobung und Durchführung des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbes für das Gesamtgebiet Holtenau Ost. Dieser sei EU-weit auszuschreiben und soll nach einer Vorauswahl maximal 20 Teilnehmer umfassen, sagte Meißner. Der etwa neun Monate dauernde Wettbewerb ist wiederum die Grundlage für Fortschreibung der sanierungsrechtlich erforderlichen Rahmenplanung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (IEK). Voraussetzung dafür sind aber auch die Ergebnisse der noch anstehenden Gutachten zur gewerblich nutzbaren Kaikante. Zudem fehlt noch die Detailuntersuchung der Altlasten. „Bisher gibt es fünf Verdachtspunkte“, sagte Meißner.

Der Umzug des Tonnenhofes mit einer Fläche von 4,8 Hektar – davon 2,1 Hektar Landfläche –, der vom jetzigen Standort an den Plüschowhafen verlegt werden soll, muss ebenfalls geklärt sein. Dazu muss die Stadt die Fläche dort herrichten. Das geht aber erst, wenn sie das 70 Hektar große Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben hat – voraussichtlich 2020. Damit dürften noch Jahre vergehen, bis das urbane Mischgebiet in die Vermarktung gehen kann.