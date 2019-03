Kiel

„Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir Hans-Timm Hinrichsen für uns gewinnen konnten“, begrüßte Vereinsvorsitzender Gerd Rullmann den Musiker. „Unser Verein sucht schon seit einigen Jahren nach einem Botschafter, und als der Name Hinrichsen auftauchte, waren wir alle direkt dafür.“

Timsen musste nicht lange überlegen

Gesucht hätten sie jemanden, der in Schleswig-Holstein verankert ist und dessen Historie zum Verein passe. Hinrichsen, gebürtiger Rendsburger, sei so einer – und der musste ebenfalls nicht lange überlegen. „Das ist einfach eine richtig gute Sache, und ich habe mich dabei von Anfang an wohlgefühlt“.

Betroffene Eltern kommen oft erst nach einiger Zeit zum Verein

Vorsitzender Gerd Rullmann ist im Jahr 2013 zum Verein gekommen, nachdem sein Sohn am plötzlichen Kindstod starb. 2016 ist er zum Vorsitzenden gewählt worden. „Viele Eltern kommen nicht direkt nach dem Tod ihres Kindes zu uns. Aber wenn sich bei den Freunden langsam wieder Normalität einstellen will, und die es nicht verstehen, warum man vielleicht auch ein zehntes Mal über sein Kind sprechen möchte, dann sind wir da.“

Bei den Treffen ist die Stimmung nicht nur düster

Zum Verein gehört auch Petra Schönke. Sie ist ausgebildete Trauerbegleiterin und arbeitet mit einer Gruppe in Kiel. Einmal im Monat treffen sich Eltern mit ihr und sprechen über ihre Erlebnisse. Dabei ist die Stimmung aber nicht nur düster. „Die Eltern erzählen auch gerne über fröhliche und lustige Erinnerungen an ihre Kinder und dabei haben oft alle ein Lächeln auf den Lippen. Das freut mich dann besonders.“

Santianos "Die letzte Fahrt" handelt vom Tod

Auch die Band Santiano hat sich in ihrer Musik schon mit dem Tod auseinandergesetzt. Von ihrem Lied „Die letzte Fahrt“ wisse Hinrichsen, dass es schon auf Beerdigungen gespielt wurde – und das sei für ihn und die Band eine große Ehre.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.