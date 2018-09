Kiel

Der Seehafen hatte in den vergangenen Monaten Immissionsmessungen von den Firmen Eurofins und Olfasense vornehmen lassen, die sich vor allem auf den Bereich um den Ostseekai konzentriert haben. Dabei habe es sich um ein zertifiziertes Messverfahren gehandelt, betonte Claus in einem Pressegespräch am Freitagmorgen. Das Vorgehen sei mit dem Umweltministerium in Kiel abgestimmt gewesen. "Wir liegen in allen Bereichen deutlich unter den vorgegebenen Grenzwerten."

Selbst bei Ostwindlagen werden die Grenzwerte nicht überschritten

Abgeglichen und bewertet wurden die Ergebnisse von der Firma Lairm Consult aus Bargteheide. Deren geschäftsführender Gesellschafter Bernd Burandt teilt die Einschätzung von Claus. "Wir haben durch den Schiffsverkehr in Kiel keine Probleme mit den Grenzwerten." Entscheidender für die Schadstoffsituation im Hafen sei neben dem Straßenverkehr die Wetterlage und die Belastung durch "Hausbrand", sagte Burandt. Als "Hausbrand" bezeichnen Experten heimische Kaminöfen. Eine minimale Erhöhung im Terminalbereich habe es lediglich bei Ostwindlagen gegeben. "Aber auch dann sind wir weit davon entfernt, Grenzwerte zu überschreiten", sagte Claus.

Der Dreck verteilt sich über Förde, Ostsee und dem Stadtgebiet in Kiel

Was passiert also mit dem Dreck, der aus den Schiffsschornsteinen kommt? "Er verdünnt sich rasch und verteilt sich über Förde, Ostsee und Stadtgebiet", sagte Burandt. Es gebe aber nahezu keinen messbaren Einfluss auf die Werte. Für die Schadstoffgrenzwertprobleme an der Förde sei vor allem der Pkw- und Lkw-Verkehr verantwortlich. Auch der Leiter des Kieler Umweltamts, Andreas von der Heydt, hatte zuletzt einen Zusammenhang zwischen dem Schiffsverkehr und der Schadstoffproblematik auf dem Theodor-Heuss-Ring ausgeschlossen.

Auf dem Ostufer in Kiel sind die Werte noch besser

Im Auftrag des Seehafens wurde seit Beginn der Kreuzfahrtsaison die Gesamtimmissionen von Stickoxiden und Feinstaubpartikeln an den Standorten Ostseekai, Seegarten, Hegewischstraße und am Ostuferhafen gemessen. An der Messstation auf dem Ostufer, die zwischen Ostuferhafen und Fachhochschule liegt, waren die Werte sogar noch besser. Dort fehle der Straßenverkehr, lautete die Begründung von Burandt.