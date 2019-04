Kiel

Was 1921 mit einer Handvoll Schiffbauer und dem traditionellen Bootsbau am Strand anfing, ist heute eine Kieler Firmengruppe mit drei Standorten und 170 Mitarbeitern. Herzstück ist die Werft in Friedrichsort. 54 Jahre ist Klaus Birr dort aktiv. Dabei ist die Werft auch dafür bekannt, dass fast 77 Jahre lang auch immer Frauen in der Geschäftsführung ein Wort mitzureden hatten. „Das war hier schon immer so“, sagt Katrin Birr.

Klaus Birr hätte sich auch nie träumen lassen, einmal eine Werft zu führen. „Wir kamen 1946 als Flüchtlinge nach Kiel“, erzählt er. Der Vater war im Krieg gefallen, und die Mutter flüchtete aus Pommern mit drei Söhnen in den Süden Kiels. „In der Schulzeit bekam ich zwar die gymnasiale Befähigung. An ein Abitur war aber nicht zu denken. Wir mussten alle arbeiten“, erzählt er.

Start auf der Lindenau Werft

Eine Lehrstelle fand er in der Nachbarschaft. „Bei Nordland Fisch in Hassee kam ich in die Lehre. Als Industriekaufmann gab es danach eine Anstellung“, erinnert er sich. Mit einem Freund kam er danach zu Harald Lindenau, dem Mann, der mit einem Werftbetrieb 1946 ebenfalls nach Kiel geflüchtet war.

Bei der Lindenau Werft lernte er Irmgard Herm kennen, die auf der Werft in der kaufmännischen Abteilung arbeitete. Was er zunächst nicht wusste: Sie war die Tochter des benachbarten Werftbesitzers der Friedrich Werft. Der Kontakt blieb auch bestehen, als Birr wenig später aufs Ostufer zur Typhon-Firma Zöllner wechselte.

„Wir haben dann geheiratet, und 1965 habe ich dann bei Gebr. Friedrich angefangen“, erzählt Birr. Der Schiffbau ist dabei bis heute weniger sein Schwerpunkt. „Ich habe es versucht“, sagt er und scherzt. Zwei Tage pro Woche im Blaumann war er zeitweise aktiv. Aber letztlich waren Zahlen, Kalkulationen und Bilanzen mehr seine Sache. Mit seiner Frau Irmi leitete er die Geschicke. Dabei gab es auch schwere Zeiten. „1985 starb meine Frau völlig überraschend. Auf einmal stand ich mit meiner Tochter Kati allein da“, erzählt er.

Der Fels in der Brandung

Auch wenn im Tagesgeschäft die Entscheidungen längst in den Händen der jüngeren Generation liegen, ist Klaus Birr auch mit 80 jeden Tag auf der Werft. „So 30 Stunden pro Woche bin ich hier“, erzählt er. Urlaub? „Drei bis vier Jahre nicht genommener Urlaub haben sich da angesammelt. Aber die Firma stand immer an erster Stelle“, sagt Birr. „Mein Vater hat das Leitbild der Werft entwickelt. Er hat sich immer um die Mitarbeiter gekümmert. Profit ist eben nicht alles“, sagt Tochter Katrin. „Er ist hier so etwas wie der Fels in der Brandung“, ergänzt Christian Birr, Geschäftsführer und Schwiegersohn.

