Kiel

"Gegen mehrere Männer besteht der Verdacht des unerlaubten bandenmäßigen und bewaffneten Handeltreibens in nicht geringer Menge", erklärte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, überwiegend Marihuana an mehrere Abnehmer in der Bergstraße in Kiel verkauft zu haben.

Drei Männer in Kiel festgenommen

Im Zuge des Großeinsatzes am Donnerstagmorgen in Kiel konnten die Beamten auch drei Personen festnehmen, gegen die bereits Haftbefehle vorbereitet worden waren.

Im Laufe des Tages wurden die Männer einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. In der Folge kamen sie in unterschiedliche Gefängnisse in Schleswig-Holstein.

Beweise gefunden: Drogen und Waffen

Während der Durchsuchungen stellten die Ermittler vom LKA, der Kriminalpolizei, der Kieler Polizei sowie der Staatsanwaltschaft außerdem etliche Beweise sicher: Dazu gehörten den Behörden zufolge weitere Drogen, eine Schreckschusswaffe und ein Baseballschläger.

Zuletzt hatten Ermittler Ende Januar in Kiel-Suchsdorf eine große Menge Cannabis sichergestellt, im November fanden sich in Kronshagen und in der Alten Lübecker Chaussee Hanfplantagen.

