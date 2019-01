Knapp drei Monate nach dem Kieler Matrosenaufstand mochten die Kieler Marine-Offiziere sich mit dem Ende der Monarchie noch nicht abfinden. Beleg dafür ist ein Brief, den Admiral Volkmar von Arnim vor 100 Jahren, am 25. Januar 1919, an den Industriellen Gustav Krupp von Bohlen und Halbach schrieb.