Kiel

Eine Abbruchfirma aus Dithmarschen hat den Auftrag bekommen. Zuvor musste das große Schwimmdock 2 der Lindenau-Werft hergerichtet werden. In der vergangenen Woche wurde das 1600-Tonnen-Dock zum letzten Mal bewegt. Schlepper lösten es von dem alten Liegeplatz und schoben es in das benachbarte große Dock 2. Es wurde dann aus dem Wasser gehoben und besichtigt. Auftraggeber für die Verschrottung ist die Schifffahrtsverwaltung. Die Behörde hatte die Leitung der Abwicklung übernommen, nachdem sich das Dock als herrenloses Industriegerät herausgestellt hatte.

Dock gehört nicht der heutigen Lindenau-Werft

Die Eigner der heutigen Lindenau-Werft, die German Naval Yards, hatten das Dock bislang zwar mit betreut, jedoch jede Verantwortung abgelehnt. Im Besitz der Werft befand es sich nicht mehr, da die Werft beim Neustart aus der Insolvenz im Dezember 2012 dieses Dock nicht mit übernommen hatte. „Die Lindenau-Werft ist deshalb nicht Eigentümerin“, so ein Sprecher der Werft.

Das schwarze Stahlungetüm war zuletzt lediglich über zwei Dalben und Schlösser mit der Werft fest verbunden. Auch die Wasserfläche des Docks ist nicht von der heutigen Lindenau-Werft gepachtet. So passierte es, dass das Dock herrenlos Jahr um Jahr vor sich hin rostete.

Im Sommer 2018 drohte das Bauwerk zu sinken

Im Sommer 2018 spitzte sich die Lage um das historische Bauwerk dann zu. Durch Löcher in der Außenhaut war am 10. August Wasser in die Ballasttanks gelaufen. Das Dock neigte sich zur Seite und drohte zu sinken. Die Feuerwehr rückte an, lenzte die Tanks mit Pumpen. Über Tage wurde es stabil gehalten.

