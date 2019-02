Die Silber-Linde am Exerzierplatz/Knooper Weg in Kiel wird kommende Woche gefällt. Das teilte die Stadt Kiel am Donnerstag mit. Im vergangenen Frühjahr ist der Laubbaum aus ungeklärter Ursache abgestorben. Noch im Frühjahr soll eine neue Silber-Linde gepflanzt werden.