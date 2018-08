Kiel

Das Skagerrakufer in Friedrichsort ist von durchweg allen Altersgruppen gut besucht, die eine friedlich-familiäre Atmosphäre entstehen lassen. Mitten hinein prescht der unkonventionelle, rumpelnde, knarzende Sound der Hauptstädter, überzogen vom rauen Sprechgesang Torsuns. Mit Songs wie "Exportschlager Leitkultur" leisten Egotronic ihren inhaltlichen Beitrag zur politischen Debatte. Nicht weniger klagend und stichelnd gegen die Verhältnisse verstehen sich die Texte zu "Was solls" und "Die richtige Einstellung." Somit passt der monierende Vierer bestens zum Anspruch der Veranstaltung abermals lautstark ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen.

Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung

Getreu dem Festival-Motto "No Nation, just People", stechen auf dem Gelände die Symbole des Starkmachens gegen Rassismus ins Auge. Drei Wörter an der Bühne ("hinsehen, hinhören, einmischen") rufen die Zivilcourage in Erinnerung, den Fähranlegersteg ziert ein Banner mit der Aufschrift "Aufstehen gegen Rassismus", Anti-Fa-Fahnen wehen im Publikum über den Köpfen. Das Ausrufezeichen könnte gar nicht dicker gemalt sein und so kann auch die siebte Ausgabe des feinen, kleinen Festivals wieder als Erfolg verbucht werden.