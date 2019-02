Was macht Kiel unverwechselbar? Was unterscheidet die Stadt von anderen Orten an der Ostsee, aber auch in der gesamte Republik? Die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung wollen von ihren Lesern wissen, was für sie typisch Kiel ist - und starten eine Umfrage. Zu gewinnen gibt es eine Reise.