Benefizkonzert für „Sternenkinder“: Am Totensonntag, 25. November, wird um 18 Uhr in der Wiker Petruskirche an all die Kinder gedacht, die es nicht auf die Welt geschafft haben oder die nur ein paar Tage bleiben durften. Viola Schnittger und Sergey Rotach sorgen für Musik, Frank Bremser moderiert.