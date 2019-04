Kiel

Den Kielerinnen und Kielern die Grundlagen der Digitalisierung und ihre möglichen Auswirkungen aufs städtische Leben vermitteln, aktuelle Projekte in Kiel vorstellen und innovative Lösungen für die Stadtentwicklung diskutieren – darum gehe es, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Thomas Stritzl. "Es geht um sachverständige Lösungen für unsere Stadt."

Die Politik dürfe den Begriff Digitalisierung nicht nur im Munde führen, sondern müsse ihn konkret machen und in der Gesellschaft ein gemeinsames, generationsübergreifendes Verständnis davon schaffen.

Hochkarätiges Expertenduo

Für sein Projekt hat Stritzl ein hochkarätiges Duo gewonnen.

Der Physiker, Informatiker und Bauingenieur Michael Prange ist Geschäftsführer der Kieler IT-Strategieberatung Incontecs und Experte für digitale Transformation und nachhaltige Entwicklung, außerdem Lehrbeauftragter für Technologiemanagement an der Technischen Universität Hamburg.

Der Kieler JU-Vorsitzende Alexander Barbie promoviert an der Christian-Albrechts-Universität über künstliche Intelligenz.

Verständnis für Digitalisierung fehlt

"Alle reden über Digitalisierung, aber das Verständnis ist meist nur rudimentär", sagt Prange. „Wir wollen die technologische Entwicklung verstehbar machen und überzogene Erwartungen an künstliche Intelligenz auf die reale Anwendung im Leben runterbrechen.“

Der 29 Jahre alte Barbie hat festgestellt, dass das Verständnis von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz auch in seiner Generation oft "gegen Null" gehe. Dabei werde sie Alltag der folgenden Generation sein. Die Politik müsse mit Bildung und Wissensvermittlung gegensteuern.

Barbie nennt zwei Beispiele: "Alles, was Verwaltung ist, kann digitalisiert werden – zum Nutzen der Bürger." Und: "In zehn Jahren fahren Busse autonom. Warum man da noch Stadtbahn-Schienen verlegen will...", sagt er, bricht den Satz ab und fasst sich an den Kopf. Überhaupt sei vernetzter Verkehr ein wichtiges städtisches Digitalisierungsthema.

CDU-Chef Stritzl freut sich auf die Reihe: "Wir sind die erste Partei, die das Thema strukturiert angeht."

Die Termine zur Veranstaltungsreihe

Der erste Teil der Veranstaltungsreihe am Dienstag, 23. April, heißt „ Digitalisierung – Innovation und Technologie“. Es geht um Grundlagen der Digitalisierung und um Anwendungsgebiete wie Cloud Computing, Big Data, autonome Systeme, Augmented Reality, 3D-Druck und Blockchain-Technologie.

Wer schon immer wissen wollte, was das eigentlich ist und wie es der Gesellschaft nützen kann, wird von Michael Prange aufgeklärt. Anschließend wird diskutiert.

Die zweite Veranstaltung am Dienstag, 14. Mai, dreht sich um " Smart City – die digitale Stadt der Zukunft", die dritte am Dienstag, 4. Juni, um "Urbane Mobilität – digital vernetzt und nachhaltig". Die Veranstaltungen sind auf knapp anderthalb Stunden ausgelegt. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr im Wissenschaftszentrum an der Frauenhofer Straße 13.

